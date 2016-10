Due persone sono morte in una sparatoria a Gerusalemme. L’attentatore ha aperto il fuoco da un’auto in corsa nei pressi del comando centrale della polizia israeliana ad Ammunition hill, ferendo 6 persone alla vicina fermata del tram. Le vittime, una donna di sessant’anni e un agente di polizia di trenta, sono morte in ospedale per le ferite riportate. Il responsabile dell’attacco, ucciso dalla polizia dopo un breve inseguimento, era un palestinese di trentanove anni, residente del quartiere Silwan, a Gerusalemme Est.