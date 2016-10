Duri attacchi personali nel secondo dibattito tra i candidati alla Casa Bianca. Il secondo confronto tra la candidata democratica Hillary Clinton e il suo avversario repubblicano Donald Trump è stato “amaro” e “di cattivo gusto”, secondo il New York Times. A dominare la scena il video del 2005 in cui Trump fa commenti sessisti, a cui il milionario ha reagito accusando Bill Clinton, l’ex presidente e marito di Hillary, di avere un comportamento di gran lunga peggiore con le donne. Trump ha inoltre dichiarato che, se sarà eletto, farà indagare Hillary Clinton per la questione delle email private. Altri temi del dibattito sono stati i rapporti con la Russia e l’islamofobia. Il terzo e ultimo dibattito è previsto per il 19 ottobre alla Università del Nevada, a Las Vegas.