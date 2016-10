Il presidente colombiano Juan Manuel Santos dona i soldi del premio Nobel alle famiglie delle vittime. Santos ha ricevuto il Nobel per la pace per i suoi sforzi nel processo di pace con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia, che ha subìto una battuta d’arresto al referendum del 2 ottobre, dove il 50,2 per cento dei colombiani ha respinto l’accordo di pace. Il valore economico del Nobel è di 8 milioni di corone svedesi, circa 925mila dollari.