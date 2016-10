L’Etiopia accusa i paesi stranieri per le proteste nel paese. Il ministero dell’informazione ha dichiarato che l’Egitto e l’Eritrea hanno alimentato le proteste contro il governo, che hanno spinto l’esecutivo a dichiarare lo stato d’emergenza nel paese. Le violenze sono aumentate dall’inizio del mese, quando almeno 55 persone sono rimaste uccise nella calca durante un festival religioso. Da mesi i gruppi etnici oromo e amhara, che insieme costituiscono il 60 per cento della popolazione, protestano contro il governo, che è in mano alla minoranza tigrina.