Proteste a Sanaa e attacchi con i missili dopo la morte di 140 persone a una veglia funebre nello Yemen. Migliaia di yemeniti sono scesi in piazza nella capitale per protestare contro l’attacco aereo del 9 ottobre contro la cerimonia funebre di un dignitario houthi in cui sono morte 140 persone e rimaste ferite in più di 520. Il bombardamento è stato attribuito alla coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Dopo l’attacco sono partiti dei missili dal territorio yemenita controllato dagli houthi: due hanno fallito il loro obiettivo, una nave militare statunitense nel mar Rosso; un altro ha colpito una base militare saudita vicino alla Mecca.