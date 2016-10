Gli Stati Uniti sono al lavoro per inviare degli astronauti su Marte a partire dal 2030. L’ha annunciato il presidente Barack Obama, in un articolo pubblicato su Usa Today. Obama ha spiegato che la Nasa collaborerà con delle aziende private. Non è la prima volta che questa ipotesi viene fatta. Il mese scorso Elon Musk, fondatore dell’azienda aerospaziale SpaceX, ha ipotizzato di creare una base spaziale su Marte.