Il candidato alla Casa Bianca Donald Trump perde sostegno nel Partito repubblicano. Il presidente della camera dei rappresentanti, il repubblicano Paul Ryan ha dichiarato che non difenderà più Trump, dopo la pubblicazione del video del 2005 in cui il milionario faceva commenti sessisti. Altri, come l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, hanno detto che non lo voteranno. La candidatura di Trump ha creato profonde divisioni nel partito di destra.