Potrebbe essere decisa questa settimana la messa al bando degli idrofluorocarburi. La conferenza delle parti del Protocollo di Montreal, riunita a Kigali, in Rwanda, potrebbe stabilire una fine graduale della loro produzione. Gli idrofluorocarburi sono usati nei condizionatori, nei frigoriferi e in altri dispositivi, nei quali hanno sostituito i clorofluorocarburi, accusati di creare il buco dell’ozono in Antartide. Tuttavia questi gas contribuiscono al cambiamento climatico.