È stato scoperto un nuovo pianeta nano nel nostro sistema solare. Al momento si chiama 2014 UZ224, impiega oltre mille anni per completare un’orbita intorno al Sole, è più lontano di Plutone e anche più piccolo. In realtà, l’oggetto è forse troppo piccolo per essere considerato un pianeta nano. È stato individuato grazie a un software che ha elaborato le immagini della Via Lattea ottenute dal telescopio di Cerro Tololo, in Cile.