L’uragano Matthew ha causato 34 morti e gravi inondazioni negli Stati Uniti. Le vittime sono state registrate in Florida, in Georgia, nel North Carolina e nel South Carolina. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case nello stato del North Carolina sotto la minaccia dei fiumi in piena. Ad Haiti nei giorni scorsi l’uragano ha causato circa novecento morti.