La corte costituzionale tedesca dà il via libera all’accordo di libero scambio tra il Canada e l’Unione europea. Il 13 ottobre il tribunale ha respinto il ricorso presentato dai gruppi di pressione Campact, Foodwatch e More democracy, la cui petizione online aveva raccolto più di 125mila firme, per bloccare l’Accordo economico e commerciale globale (Ceta) tra l’Unione europea e il Canada. Secondo gli attivisti, l’intesa non è democratica e mette a rischio le tutele sociali e dei lavoratori. La corte costituzionale, però, non ha accolto le loro istanze. Il governo tedesco è quindi libero di ratificare l’accordo, che sarà firmato ufficialmente da Bruxelles e Ottawa il 27 ottobre.