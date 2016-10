Le epidemie di tubercolosi nel mondo sono più gravi di quello che sembra. Lo rivela un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nel 2015, secondo l’Oms, sono state infettate 104,4 milioni di persone, in un momento in cui la ricerca di un vaccino non riceve abbastanza finanziamenti. Entro il 2030, l’obiettivo della comunità internazionale è di ridurre del 90 per cento il numero dei morti.