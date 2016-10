Migliaia di colombiani in marcia per la pace. In varie città del paese i cittadini sono scesi in piazza per manifestare il loro sostegno all’accordo di pace tra il governo e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). La manifestazione del 12 ottobre è già la seconda questa settimana con l’obiettivo di non lasciar cadere l’accordo, che è stato respinto al referendum popolare del 2 ottobre. Il governo di Juan Manuel Santos e le Farc stanno continuando a discutere di eventuali correzioni all’intesa.