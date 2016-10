È morto il re tailandese Bhumibol Adulyadej. Il monarca, che ha regnato per settant’anni nel paese del sudest asiatico, aveva 88 anni. Era molto amato ed era considerato un punto di riferimento in un paese politicamente instabile, governato da una giunta militare dal 2014, dopo un colpo di stato. Bhumibol Adulyadej era ricoverato da un mese in ospedale e le sue condizioni di salute erano peggiorate già da ieri. Il principe ereditario Maha Vajiralongkornk, 64 anni, prenderà il posto del padre.