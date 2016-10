È stato trovato il più antico fossile di siringe, la struttura anatomica che permette agli uccelli di cantare. Risale ad almeno 68 milioni di anni fa, quando ancora vivevano i dinosauri. Il fossile appartiene alla specie Vegavis iaai, un uccello estinto che era simile alle attuali anatre, oche e cigni. Si pensa quindi che i suoi versi fossero simili a quelli delle anatre. Non sono stati trovati organi vocali simili nei dinosauri, che probabilmente non potevano cantare. Il fossile, trovato in Antartide, è molto raro perché la siringe è composta di cartilagine e quindi non si conserva bene.