Trovato morto in cella l’uomo sospettato di terrorismo arrestato in Germania l’11 ottobre. Jaber al Bakr, siriano di 22 anni, era stato arrestato a Chemnitz, vicino a Lipsia, dopo una ricerca durata due giorni. Secondo le autorità si è suicidato impiccandosi. Era detenuto in isolamento e stava conducendo uno sciopero della fame. Era accusato di stare pianificando attacchi terroristici perché nella sua casa era stato trovato dell’esplosivo.