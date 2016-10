Almeno 17 morti nell’attacco a un checkpoint tra Siria e Turchia. Le vittime sono in gran parte combattenti ribelli siriani, colpiti dall’esplosione di un’autobomba sulla strada che da Azaz porta a Bab al Salameh. Lo denuncia l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Ad Aleppo, invece, il bilancio di tre giorni di bombardamenti russi e siriani è salito ad almeno 65 morti. Intanto i comandanti di due delle più importanti milizie sciite irachene che combattono a fianco del regime di Bashar al Assad hanno detto di aver ritirato circa duemila uomini dal paese per prepararsi alla battaglia di Mosul, la città che il governo di Baghdad cerca di strappare al controllo del gruppo Stato islamico.