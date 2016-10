Apre a Parigi il primo centro dove i tossicodipendenti possono assumere la droga in modo sicuro e controllato. Gli utenti potranno avere accesso ad aghi sterili ed essere controllati da personale medico. L’obiettivo è impedire la diffusione di infezioni virali e i casi di overdose. Ci si aspetta che si rivolgano al centro un centinaio di persone al giorno. L’apertura del centro, il primo del genere in Francia, ma non in altri paesi, è stata promossa dal governo socialista e dalla sindaca Anne Hidalgo.