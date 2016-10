Una cerimonia laica a Milano per Dario Fo. L’attore e drammaturgo è morto il 13 ottobre a 90 anni. La camera ardente sarà allestita nel foyer del Piccolo teatro Strehler da mezzogiorno di oggi 14 ottobre. Sabato 15 ottobre, giornata per cui il sindaco di Milano Giuseppe sala ha proclamato il lutto cittadino, la salma sarà portata in piazza Duomo dove si terrà una cerimonia laica.