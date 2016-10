I tailandesi in lutto per la morte del re. Da oggi comincia un periodo di lutto che durerà un anno. I cittadini sono stati invitati a vestirsi di nero, giornali e siti internet sono in bianco e nero e sulle tv vanno in onda solo immagini della casa reale. Nelle prossime ore il corpo di re Bhumibol Adulyadej, morto il 13 ottobre a 88 anni, di cui settanta sul trono, sarà portato in processione dall’ospedale al palazzo reale per le cerimonie funebri.