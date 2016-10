La Thailandia piange re Bhumibol e dimentica le sue ambiguità

Ha regnato per settant’anni e 126 giorni. Coronato con il nome di Rama IX, il re Bhumibol Adulyadej di Thailandia, il più anziano sovrano al mondo, è morto il 13 ottobre a 88 anni. Adorato dai tailandesi, negli ultimi anni aveva ridotto le sue apparizioni in pubblico per le cattive condizioni di salute. Bhumibol rappresentava la stabilità in un paese la cui storia recente è stata caratterizzata da colpi di stato e disordini politici.

In segno di lutto nazionale i giornali e le reti televisive hanno pubblicato i loro siti internet in bianco e nero. Il quotidiano Bangkok Post ha pubblicato una serie di ritratti di tailandesi affranti per la morte del sovrano. “Il paese piange la scomparsa di sua maestà”, titola The Nation.

La morte di Bhumibol è un trauma per i tailandesi perché la maggior parte di loro non ha mai conosciuto un altro sovrano. I monarchici lo venerano con un fervore quasi religioso. Ma nonostante la sua immagine di saggio, di protettore della nazione impegnato nella missione di migliorare la vita del suo popolo, la sua figura ha lati oscuri.

Poca trasparenza

Uno dei più ricchi sovrani al mondo, Bhumibol era a capo di alcune tra le aziende più importanti del paese, che insieme rappresentano un sesto del pil tailandese. Il suo patrimonio, valutato in quasi 40 miliardi di dollari (36 miliardi di euro), è gestito dal Crown property bureau (Cpb) con poca trasparenza e senza rendere conto a nessuno.

Inoltre Bhumibol ha avuto un comportamento ambivalente nei confronti delle dittature che hanno diretto il paese per decenni. Anche il suo ruolo nel massacro dell’università di Thammasat a Bangkok il 6 ottobre 1976 rimane ambiguo. Quel giorno le forze dell’ordine repressero con violenza un movimento studentesco democratico causando 46 morti e centinaia di feriti. Ancora oggi in Thailandia l’argomento è tabù.

La giunta militare che ha preso il potere in occasione del colpo di stato di due anni fa trae la sua legittimità dalla monarchia. Il problema è che il principe ereditario Maha Vajiralongkorn, 64 anni, che dovrebbe salire al trono, è molto impopolare perché è stato al centro di scandali. Questo solleva il problema del futuro della monarchia e quindi della stabilità del paese.

