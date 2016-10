Almeno 19 pellegrini hindu sono morti nella calca a Varnasi, in India. L’incidente è avvenuto il 15 ottobre mentre centinaia di pellegrini stavano attraversando un ponte per raggiungere un luogo sacro hindu in una delle città più antiche del mondo, nel nord dell’India. Varanasi è la destinazione di milioni di pellegrini hindu, che ogni anno si recano nella città per pregare e per liberarsi dai peccati immergendosi nel fiume Gange. Secondo la polizia, a scatenare il panico sarebbe stata la paura di un imminente crollo del ponte.