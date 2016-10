Prem Tinsulanonda nominato reggente pro tempore del regno di Thailandia. Il novantaseienne presidente del consiglio privato del re ha assunto la reggenza del regno in attesa della successione al trono del principe ereditario Maha Vajiralongkorn. Il figlio del defunto re Bhumibol Adulyadej avrebbe chiesto di ritardare il passaggio di poteri per poter rispettare il lutto. La nomina del generale Prem Tinsulanonda è in linea con la riforma costituzionale approvata, tra le polemiche, con il referendum dello scorso 7 agosto.