Un attacco suicida a nord di Baghdad provoca 31 morti. L’esplosione è avvenuta nella tarda mattinata del 15 ottobre nella zona a nord della capitale irachena, dove un gruppo di persone si era riunito per celebrare un funerale. Oltre alle vittime, ci sono 65 feriti. Non c’è ancora stata alcuna rivendicazione dell’attacco, che è avvenuto mentre le forze di sicurezza irachene si preparano a riconquistare la città settentrionale di Mosul, attualmente sotto il controllo del gruppo jihadista Stato Islamico (Is).