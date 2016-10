Convogli umanitari sono stati saccheggiati ad Haiti durante la visita di Ban Ki-moon. Haitiani esasperati dalle condizioni sanitarie precarie hanno saccheggiato un convoglio di aiuti delle Nazioni unite a Les Cayes, una città portuale devastata dall’uragano Matthew. Il segretario generale dell’Onu Ban Ki Moon in visita ad Haiti, ha promesso più aiuti per il paese e ha lanciato un appello a tutti i paesi per maggiori donazioni. Secondo fonti ufficiali, più di 1,4 milioni di persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria.