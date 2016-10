Il Consiglio dei ministri ha varato la Legge di Bilancio 2017 con misure per 27 miliardi di euro e un deficit del 2,3 per cento. La legge prevede la chiusura di Equitalia, sgravi fiscali per i piccoli imprenditori, l’estensione del bonus delle ecoristrutturazioni a condomini e alberghi e assunzioni nel pubblico impiego. Il Fondo sanitario per il 2017 aumenterà a 113 miliardi di euro, mentre il canone Rai sarà ridotto da 100 a 90 euro. Il presidente del consiglio Matteo Renzi ha confermato al +1 per cento le previsioni di crescita del Pil nel 2017.