Il vertice di Losanna sulla Siria si conclude con un nulla di fatto. Il segretario di stato Usa John Kerry ha incontrato il 15 ottobre a Losanna il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e i rappresentanti di altri paesi dell’area con l’obbiettivo di trovare una soluzione al conflitto in Siria. I colloqui non hanno portato ad un risultato tangibile, ma sia Russia sia Usa hanno parlato di un “ampio consenso” su una serie di punti importanti. Oggi John Kerry sarà a Londra per incontrare i ministri degli esteri francese e tedesco.