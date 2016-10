La Cina si prepara a lanciare nello spazio la missione Shenzhou 11. La missione partirà il 17 ottobre dal centro di lancio satellitare Jiuquan, nel deserto del Gobi, a nord della Cina. Shenzhou 11 approderà sul laboratorio spaziale cinese Tiangong 2, lanciato in orbita lo scorso settembre. A bordo della nave spaziale ci saranno due astronauti cinesi, Jing Haipeng and Chen Dong, che trascorreranno circa un mese in orbita intorno alla terra.