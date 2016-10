Ribelli siriani riconquistano Dabiq, roccaforte del gruppo Stato Islamico (Is). Combattenti siriani, con il sostegno della Turchia, hanno raggiunto la città nel nord della Siria dopo una ritirata dei militanti jihadisti. Dabiq è una piccola città a soli dieci chilometri dal confine turco, che ha un importante valore simbolico in quanto al centro della propaganda del gruppo Stato Islamico (Is). Il gruppo ribelle Sultan Murad ha dichiarato di aver riconquistato anche il vicino villaggio di Soran la mattina del 16 ottobre.