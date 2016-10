Un attacco suicida in Turchia provoca tre morti e otto feriti. Kamikaze si sono fatti esplodere durante un raid della polizia contro un presunto nascondiglio di militanti del gruppo Stato Islamico (Is) a Gazantiep, nel sud della Turchia. Nell’attacco sono morti tre poliziotti e otto persone sono state ferite. Non è ancora chiaro quanti fossero i kamikaze.