L’agenda della settimana

Martedì 18 ottobre

Barack Obama riceve Matteo Renzi alla Casa Bianca. Il presidente italiano del consiglio sarà in visita ufficiale a Washington dal 17 al 19 ottobre. Tra i temi che affronteranno i due leader ci sarà probabilmente la Libia. Recentemente l’Italia ha rafforzato il suo impegno in Libia, inviando a Misurata cento medici, con la protezione di circa 200 soldati per curare i soldati libici.

Prima visita di stato in Cina del nuovo presidente filippino. Rodrigo Duterte è in carica dal 30 giugno 2016 e in pochi mesi la sua guerra alla droga, caratterizzata da esecuzioni sommarie di spacciatori e criminali, ha già causato 3.500 morti. Il presidente ha chiesto la collaborazione di altri paesi e la Cina gliel’ha assicurata.

Mercoledì 19 ottobre

Terzo dibattito tv negli Stati Uniti tra Hillary Clinton e Donald Trump. Secondo i sondaggi, Clinton è sempre più favorita contro Trump, che negli ultimi mesi è stato travolto da diversi scandali. Dopo la pubblicazione del controverso video che riprende un fuorionda del 2005, sono arrivate anche le accuse di molestie sessuali da due donne, le cui testimonianze sono state raccolte dal New York Times.

La corte penale internazionale comunica il suo verdetto nei confronti dell’ex vicepresidente congolese Jean-Pierre Bemba. L’ex vicepresidente della Repubblica Democratica del Congo, è accusato di crimini di guerra perché è stato ritenuto direttamente responsabile delle azioni del Movimento di liberazione del Congo nella Repubblica Centrafricana, tra il 2002 e il 2003.

Giovedì 20 ottobre

Consiglio europeo a Bruxelles. Tra i temi al centro del dibattito ci saranno le relazioni con la Russia e la futura politica commerciale dell’Ue. Dopo la Brexit, i rapporti con il Regno Unito non sono idilliaci: il 14 ottobre Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, ha avvisato il ministro degli esteri britannico Boris Johnson, dicendo che il Regno Unito non ha alternative: una Brexit “dura” o nessuna Brexit.

Sabato 22 ottobre

Comincia il Lagos photo festival. Il festival nigeriano di fotografia è arrivato alla sua settima edizione. La manifestazione ospita le opere di trenta fotografi da tutto il mondo. Il tema centrale sarà “rituali e performance”, un’esplorazione dei ruoli e degli atti che modellano l’identità sessuale, il potere e i costrutti sociali.

Domenica 23 ottobre

Secondo turno delle elezioni legislative in Lituania. Al primo turno i socialdemocratici hanno preso solo il 14,4 per cento dei voti, aprendo la strada ai due partiti di centrodestra, i Verdi e contadini lituani e i conservatori di Unione della patria, che a questo punto potrebbero formare insieme un nuovo governo.

Lunedì 24 ottobre

Il re di Spagna riceve i leader dei partiti per le consultazioni. Filippo VI dovrà decidere se convocare oppure no per la terza volta le elezioni legislative in un anno. I colloqui proseguiranno fino al 25 ottobre. Il Psoe nel frattempo ha confermato la sua astensione tecnica sul voto di fiducia a un eventuale governo di Mariano Rajoy.

Si riunisce il plenum del comitato centrale del Partito comunista cinese. Il partito si riunisce come ogni anno a Pechino, in vista del congresso previsto per la fine del 2017, nel corso del quale il presidente Xi Jinping dovrà ottenere un secondo mandato di cinque anni alla guida del partito.