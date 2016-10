Esplosione in uno stabilimento chimico a Ludwigshafen, in Germania. I mezzi d’informazione tedeschi parlano di un’esplosione, dalle cause ancora non chiarite, nell impianto del gruppo Basf di Ludwigshafen, cittadina che si trova un’ottantina di chilometri a sud di Francoforte. Ci sarebbero diversi feriti e alcuni dispersi. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare di uscire all’aria aperta.