Il governo austriaco farà demolire la casa dove nacque Adolf Hitler. Da tempo il governo di Vienna sta cercando di comprare, senza successo, la casa di Braunau am Inn, in Austria, dove nel 1889 nacque Adolf Hitler. Il ministro degli interni ha dichiarato che il governo ha deciso di raderla al suolo. Le autorità vogliono infatti evitare che la casa diventi un luogo di pellegrinaggio per fanatici e nostalgici. Ma per passare alle vie di fatto il parlamento dovrà approvare l’esproprio dell’edificio visto che l’anziana proprietaria si rifiuta di vendere.