La legge di bilancio italiana per il 2017 al vaglio delle autorità europee. La Commissione europea valuterà il Documento programmatico di bilancio italiano dove il rapporto tra il deficit e il pil per il prossimo anno è indicato al 2,3 per cento, tenendo conto delle spese sostenute da Roma per l’immigrazione e il terremoto. Il rapporto deficit-pil presentato è superiore a quello che era previsto in una bozza precedente (1,8 per cento), ora le autorità europee dovranno valutare la compatibilità del piano con il patto di stabilità.