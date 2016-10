In fiamme una sede del Partito repubblicano nel North Carolina, Stati Uniti. A Hillsborough la sede dei repubblicani è stata data alle fiamme con una bottiglia incendiaria lanciata contro una finestra, inoltre sono stati scritti degli slogan contro i repubblicani definiti “nazisti”. Gli autori del gesto non sono stati individuati dalle autorità. La candidata democratica alle presidenziali Hillary Clinton ha condannato l’azione vandalica avvenuta a tre settimane dalle elezioni presidenziali previste per l’8 novembre.