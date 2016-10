È morto negli Stati Uniti l’ultimo re del Ruanda. Jean-Baptiste Ndahindurwa, ovvero re Kigeli V è stato re del Ruanda per circa nove mesi nel 1959, poi nel 1961 nel paese è stata abolita la monarchia e lui è stato costretto all’esilio. Ai tempi del genocidio ruandese si aprì una possibilità per il suo ritorno in patria, ma l’ex monarca, disse che sarebbe tornato solo se la popolazione glielo avesse chiesto tramite una votazione. È morto in povertà e dimenticato negli Stati Uniti, dove è sopravvissuto grazie ai servizi sociali. Aveva ottant’anni.