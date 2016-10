Russi e siriani sospenderanno i bombardamenti su Aleppo per otto ore. Dalle otto alle sedici di giovedì 20 ottobre, le forze armate russe e quelle siriane sospenderanno ogni attacco su Aleppo per far sì che civili e ribelli possano lasciare la città. I ministri degli esteri dei 28 paesi dell’Unione europea hanno intanto condannato gli attacchi sulla città, accusando i russi di colpire deliberatamente ospedali e personale medico.