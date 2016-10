Scontri tra bande rivali in una prigione del Brasile, 25 morti. Almeno 25 persone sono morte in un carcere di Boa Vista, nel nord del Brasile, durante gli scontri tra bande rivali all’interno dell’istituto penitenziario, scoppiate durante l’orario di ricevimento dei familiari che sono stati presi in ostaggio nel corso delle violenze. I detenuti erano armati di mazze e coltelli, secondo i testimoni oculari.