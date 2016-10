Decine di morti in un incendio in India. Almeno 19 persone sono morte a causa di un incendio scoppiato in un ospedale a Bhubaneswar, nello stato di Odisha, in India. Più di 40 malati, in terapia intensiva, sono rimasti intrappolati nell’ospedale dopo che un guasto alla rete elettrica ha provocato l’incendio.