Nella Repubblica Democratica del Congo entrerà in carica un nuovo governo entro metà novembre. I rappresentanti del governo e una parte dell’opposizione hanno approvato un accordo che autorizza il rinvio delle elezioni presidenziali all’aprile del 2018. Il voto era inizialmente previsto per il 27 novembre 2016, visto che il mandato del presidente Joseph Kabila scade il 19 dicembre. Secondo l’accordo, che sarà firmato nelle prossime ore, entro tre settimane entrerà in carica un nuovo governo guidato da un rappresentante dell’opposizione.