Secondo il Guardian sono ricominciati i negoziati di pace tra taliban e governo afgano. Dopo il fallimento delle trattative di pace in Pakistan, sarebbero ricominciati dei negoziati segreti a Doha, in Qatar, tra taliban e governo. Lo rivela il quotidiano britannico The Guardian. Lo scorso settembre per due round di negoziati si sarebbero incontrati alcuni rappresentanti del governo e il fratello del mullah Omar, il mullah Abdul Manan Akhund.