Sospesi temporaneamente i bombardamenti su Aleppo. La Russia e la Siria hanno sospeso i raid aerei sulle parti della città controllate dall’opposizione il 18 ottobre. Mosca aveva già annunciato una tregua umanitaria di otto ore per il 20 ottobre, ma le Nazioni Unite hanno fatto sapere di aver bisogno di almeno dodici ore per mettere in salvo i civili intrappolati. Negli ultimi bombardamenti sono morte almeno 430 persone.