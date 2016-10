Attesa per l’esito della missione ExoMars dell’Agenzia spaziale europea. La missione è andata come previsto fino al distacco della navetta Tgo, programmata per entrare nell’orbita di Marte, dal lander Schiaparelli, programmato invece per depositarsi sulla superficie del pianeta. La navetta è effettivamente in orbita mentre dal lander non sono arrivati i segnali che si attendevano. L’Agenzia spaziale europea non dispera ancora sulla sorte dello Schiaparelli e attende informazioni che dovrebbero arrivare da altri satelliti in orbita intorno a Marte.