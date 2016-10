Caracas rinvia le elezioni locali. Le autorità del Venezuela hanno annunciato il rinvio delle elezioni regionali previste per dicembre del 2016. Le elezioni per rinnovare i 23 governatori degli stati del paese si terranno all’inizio del 2017. Nel paese l’impopolarità del presidente Nicolás Maduro ha raggiunto livelli record e l’economia è in pieno collasso a causa del crollo dei prezzi del petrolio.