Israele critica l’Unesco per la risoluzione su Gerusalemme Est. L’organizzazione delle Nazioni Unite a tutela dei beni culturali ha approvato il 18 ottobre una risoluzione promossa da sette paesi arabi per tutelare il patrimonio culturale palestinese, dove non si fa riferimento ai legami millenari di Gerusalemme con gli ebrei né si usano i nomi ebrei dei luoghi sacri. Il testo definisce Israele come “potenza occupante” e critica il modo in cui gestisce l’accesso ai luoghi sacri, chiedendo che tornino a essere amministrati esclusivamente dalla Giordania attraverso il waqf di Gerusalemme. La risoluzione è stata approvata con i voti di 24 paesi. Sei i voti contrari (tra cui quelli di Germania, Stati Uniti e Regno Unito) e 26 astensioni (tra cui quelle di Francia e Italia). Il governo israeliano ha annunciato la sospensione della cooperazione con l’Unesco.