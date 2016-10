Le donne argentine scioperano contro la violenza di genere. Una cinquantina di organizzazioni che lottano contro la discriminazione e la violenza di genere hanno invitato le donne argentine a vestirsi di nero e ad abbandonare il loro posto di lavoro per un’ora (tra le 13 e le 14 del 19 ottobre) in quello che è stato ribattezzato il Miercoles Negro (mercoledì nero). La protesta è nata in seguito alla morte di Lucía Pérez, sedicenne violentata e uccisa, a Mar de Plata, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2016. Per il pomeriggio del 19 ottobre è prevista anche un’imponente manifestazione di piazza a Buenos Aires.