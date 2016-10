Lo Smithsonian lancia un crow funding per restaurare le scarpette rosse del Mago di Oz. Il museo di Washington ha lanciato una campagna per raccogliere i 300mila dollari necessari a restaurare le celebri scarpette rosse indossate da Dorothy (Judy Garland) nel musical del 1939. La cifra può sembrare molto alta, ma si tratta di uno dei cimeli conservati dallo Smithsonian più apprezzati e visitati dal pubblico e una parte dei fondi raccolti servirà per realizzare una struttura dove le scarpette possano resistere al meglio al passare del tempo.