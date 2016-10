Michael Moore lancia TrumpLand, un film contro Trump. Il 18 ottobre è stato presentato a sorpresa il nuovo film del regista statunitense, Michael Moore, Michael Moore in TrumpLand. Il regista, premio Oscar nel 2003 per Bowling for Columbine, ha presentato il film per la prima volta in un cinema di Brooklyn, l’IFC Center di New York. E da oggi il documentario di 73 minuti sarà presentato in tutto il paese.