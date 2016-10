Immigrazione, rapporti con la Russia e Brexit sono i temi in discussione al Consiglio europeo. I capi di stato e di governo dell’Unione europea si riuniscono a Bruxelles il 20 e 21 ottobre per discutere di immigrazione, commercio internazionale e di rapporti con la Russia, in particolare per quanto riguarda il ruolo di Mosca nel conflitto siriano. Il presidente del consiglio italiano Matteo Renzi farà pressione sui partner europei per una maggiore collaborazione nella gestione dei migranti e per l’approvazione della legge di bilancio italiana.