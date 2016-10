L’Australia toglie l’obbligo di segretezza ai medici che visitano i campi per richiedenti asilo. L’ong Doctors4refugees ha fatto sapere che il governo ha escluso i medici e il personale sanitario dalle persone tenute a mantenere il silenzio sulle condizioni di vita nei campi per richiedenti asilo gestiti da Canberra fuori dal suo territorio, come sull’isola di Nauru o di Manu. L’Australia, che ha una politica molto rigida sull’immigrazione, è stata accusata dall’ong Amnesty international di gestire questi campi in condizioni paragonabili alla tortura.